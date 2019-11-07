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مي عز الدين تنعي هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:15 ص
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مي عز الدين
مي عز الدين
اسماء زقزوق
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بعد الخبر الصادم بوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي تفاجئ أهل الوسط الفني برحيله، حيث رحل بشكل مفاجئ نتيجة لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية، في الساعات الأولي ليوم الخميس.


ونشرت الفنانة مي عز الدين صورة للراحل هيثم أحمد ذكي عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام " وعلقت علي الصورة وكتبت "فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون، البقاء لله".


حيث قامت خطيبة الفنان هيثم أحمد ذكي بالاتصال به في الساعات الأولي من يوم الخميس، ولكنه لمزيرد علي مكالماتها مما اضطرها لإخبار الأجهزة الأمن، التي توجهت إلي منزله لتوجد جثمان الراحل الذي تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية أدي لوفاته عن عمر ناهز الأربعة وثلاثون عاماً، وسيتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفي محمود بعد صلاة الظهر، ويتم نقل الجثمان لمدافن أسرته.

نشاته
نشأ الفنان هيثم أحمد ذكي في أسرة فنية فهو ابن الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي، وابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني في عام "2006"، لتصوير ما تبقي من مشاهد والده الذي رحل وقتها وكان يقوم ببطولة الفيلم.

فيلم البلياتشو

قدم البطولة الأولي له في عالم الفن من خلال فيلم "البلياتشو"، الذي دارت أحداثه في اطار تشويقي، وتناول قضايا الظلم والطغيان التي تتعرض لها الفئات المهمشة والفقيرة.

الفيلم من بطولة هيثم أحمد ذكي، هيدي كرم، فتحي عبدالوهاب، عزت أبو عوف، أحمد راتب، من إخراج عمتد البهات، من إنتاج الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.
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