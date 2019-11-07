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انخفاض كبير في أسعار الدواجن.. تعرف على السبب

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:08 ص
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الدواجن
الدواجن
نعيم يوسف
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كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن سبب انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، ووصول السعر إلى حوالي 16 جنيها.

وقال "السيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء: "هذا الانخفاض يرجع إلى قيام الدولة بتوفير كميات ضخمة جدًا من اللحوم بعد عيد الأضحى، خلاف زيادة التربية الريفية للدواجن السنوات الأخيرة بنسبة لا تقل عن 30%".

وشدد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على أن السعر الجديد غير مناسب بالنسبة للمنتج، لذلك هناك ضرورة لإعداد توازن بين تكلفة كيلو الدواجن وسعر بيعه، لافتا إلى أن تدفئة الدواجن في فصل الشتاء تصل لـ24 ساعة، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج، وإذا لم يتم أعداد توازن في التكلفة والسعر، فسيخرج عدد كبير من المنتجين الفترة المقبلة.

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