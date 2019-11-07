جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس.. مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد بارتيزان في الدوري الأوروبي

جدول مواعيد مباريات اليوم، عندما تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس الموافق 7 / 11 / 2019، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها والاستمتاع بها فور إنطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم وديًا

مصر x ليبيريا، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "الجولة الرابعة"

إف سي أستانا الكازاخستاني x الكمار الهولندي، تقام المباراة في تمام 5:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات.





بازل السويسري x خيتافي الإسباني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





كلوج الروماني x رين الفرنسي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





دوديلانج اللوكسمبرجي x إشبيلية الإسباني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





كوبنهاجن الدانماركي x دينامو كييف الأوكراني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





كراسنودار الروسي x طرابزون سبور التركي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





لاسك لينز النمساي x آيندهوفن الهولندي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





لاتسيو الإيطالي x سيلتيك الإسكوتلندي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





مالمو السويدي x لوجانو السويسري، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





روزنبورج النرويجي x سبورتينج لشبونة البرتغالي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





ستاندر دو لييج البلجيكي x آينتراخت فرانكفورت الألماني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





أبويل نيقوسيا القبرصي x كارباج أجدام الإذربيجاني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





أسطنبول باشاك شهير التركي x ولفسبيرجر النمساوي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





سبورتينج براجا البرتغالي x بشكتاش التركي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





فيرينكفاروسي المجري x سيسكا موسكو الروسي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





جلاسكو رينجرز الإسكوتلندي x بورتو البرتغالي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





فولفسبورج الألماني x جينت البلجيكي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





إسبانيول الإسباني x لودوجوريتس رازجراد البلغاري،تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





مانشستر يونايتد الإنجليزي x بارتيزان بلجراد الصربي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





وولفرهامبتون الإنجليزي x سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





ألكسندريا الأوكراني x سانت إيتيان الفرنسي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





فينورد روتردام الهولندي x يونج بويز السويسري، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني x روما الإيطالي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة السابعة"

الظفرة x شباب أهلي دبي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 بتوقيت الإمارات.





بني ياس x العين، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 بتوقيت الإمارات.





النصر x اتحاد كلباء، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 بتوقيت الإمارات.





الجزيرة x الشارقة، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 بتوقيت الإمارات.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الثانية"

الترجي x البنزرتي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 بتوقيت الإمارات.



