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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس.. مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد بارتيزان في الدوري الأوروبي
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:59 ص
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حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم، عندما تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس الموافق 7 / 11 / 2019، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها والاستمتاع بها فور إنطلاقها.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
جدول مواعيد مباريات اليوم وديًا
مصر x ليبيريا، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "الجولة الرابعة"
إف سي أستانا الكازاخستاني x الكمار الهولندي، تقام المباراة في تمام 5:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات.
بازل السويسري x خيتافي الإسباني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.
كلوج الروماني x رين الفرنسي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.
دوديلانج اللوكسمبرجي x إشبيلية الإسباني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.
كوبنهاجن الدانماركي x دينامو كييف الأوكراني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.
كراسنودار الروسي x طرابزون سبور التركي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.
لاسك لينز النمساي x آيندهوفن الهولندي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.
لاتسيو الإيطالي x سيلتيك الإسكوتلندي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.
مالمو السويدي x لوجانو السويسري، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.
روزنبورج النرويجي x سبورتينج لشبونة البرتغالي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.
ستاندر دو لييج البلجيكي x آينتراخت فرانكفورت الألماني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.
أبويل نيقوسيا القبرصي x كارباج أجدام الإذربيجاني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.
أسطنبول باشاك شهير التركي x ولفسبيرجر النمساوي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
سبورتينج براجا البرتغالي x بشكتاش التركي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
فيرينكفاروسي المجري x سيسكا موسكو الروسي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
جلاسكو رينجرز الإسكوتلندي x بورتو البرتغالي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
فولفسبورج الألماني x جينت البلجيكي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
إسبانيول الإسباني x لودوجوريتس رازجراد البلغاري،تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
مانشستر يونايتد الإنجليزي x بارتيزان بلجراد الصربي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.
وولفرهامبتون الإنجليزي x سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
ألكسندريا الأوكراني x سانت إيتيان الفرنسي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
فينورد روتردام الهولندي x يونج بويز السويسري، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني x روما الإيطالي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة السابعة"
الظفرة x شباب أهلي دبي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 بتوقيت الإمارات.
بني ياس x العين، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 بتوقيت الإمارات.
النصر x اتحاد كلباء، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 بتوقيت الإمارات.
الجزيرة x الشارقة، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 بتوقيت الإمارات.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الثانية"
الترجي x البنزرتي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 بتوقيت الإمارات.
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