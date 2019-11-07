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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس.. مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد بارتيزان في الدوري الأوروبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:59 ص
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جدول مباريات مباريات الخميس
جدول مباريات مباريات الخميس
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم، عندما تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس الموافق 7 / 11 / 2019، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها والاستمتاع بها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم وديًا
مصر x ليبيريا، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "الجولة الرابعة"
إف سي أستانا الكازاخستاني x الكمار الهولندي، تقام المباراة في تمام 5:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات.

بازل السويسري x خيتافي الإسباني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

كلوج الروماني x رين الفرنسي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

دوديلانج اللوكسمبرجي x إشبيلية الإسباني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

كوبنهاجن الدانماركي x دينامو كييف الأوكراني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

كراسنودار الروسي x طرابزون سبور التركي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

لاسك لينز النمساي x آيندهوفن الهولندي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

لاتسيو الإيطالي x سيلتيك الإسكوتلندي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

مالمو السويدي x لوجانو السويسري، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

روزنبورج النرويجي x سبورتينج لشبونة البرتغالي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

ستاندر دو لييج البلجيكي x آينتراخت فرانكفورت الألماني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

أبويل نيقوسيا القبرصي x كارباج أجدام الإذربيجاني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

أسطنبول باشاك شهير التركي x ولفسبيرجر النمساوي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

سبورتينج براجا البرتغالي x بشكتاش التركي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

فيرينكفاروسي المجري x سيسكا موسكو الروسي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

جلاسكو رينجرز الإسكوتلندي x بورتو البرتغالي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

فولفسبورج الألماني x جينت البلجيكي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

إسبانيول الإسباني x لودوجوريتس رازجراد البلغاري،تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

مانشستر يونايتد الإنجليزي x بارتيزان بلجراد الصربي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

وولفرهامبتون الإنجليزي x سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

ألكسندريا الأوكراني x سانت إيتيان الفرنسي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

فينورد روتردام الهولندي x يونج بويز السويسري، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني x روما الإيطالي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة السابعة"
الظفرة x شباب أهلي دبي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 بتوقيت الإمارات.

بني ياس x العين، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 بتوقيت الإمارات.

النصر x اتحاد كلباء، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 بتوقيت الإمارات.

الجزيرة x الشارقة، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 بتوقيت الإمارات.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الثانية"
الترجي x البنزرتي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 بتوقيت الإمارات.

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