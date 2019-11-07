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"الدنيا مالهاش أمان" هكذا نعى إدوارد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب إدوارد عن حزنه الكبير لوفاة صديقه الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر صورة له، وعلق على الصورة قائلا:"الله يرحمك يا هيثم كنت مبسوط إنى اشتغلت معاك السنه اللي فاتت الدنيا مالهاش أمان ربنا يصبر اهلك ادعوله".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
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الكلمات المفتاحية

نجل الفنان أحمد زكي اليوم

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