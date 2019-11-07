حنان ترك :"الله يرحمك يا هيثم ويرحم والديك"

أعربت الفنانة حنان ترك، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان هيثم أحمد زكى، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت صورة للفنان الراحل أحمد زكى وهو يحتضن نجله الراحل هيثم أحمد زكي، وعلقت على الصورة قائلة:"إنا لله وإنا اليه راجعون... الله يرحمك يا هيثم ويرحم والديك يا رب في الجنة ونعيمها ... اللهم اسكنهم فسيح جناتك، اللهم ثبته عند السؤال اللهم وسع مدخله ونقه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بينه وبين خطاياه ".



وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.



بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

