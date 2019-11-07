"تجارة عين شمس" تنظم ورشة عمل بالتنسيق مع بنك المعرفة





يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور، محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور، خالد قدرى عميد كلية التجارة والأستاذة الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومنسق الورشة الدكتور هاني شاكر مدير المكتبة الرقمية بالجامعة وذلك فى اطار التدريب علي كيفية استخدام قواعد البيانات المتاحة ببنك المعرفة المصري EKB وكيفية استخدام برنامج End Note.





هذا، ومن المقرر أن تنعقد الورشة بمدرج النوري بكلية التجارة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ١٢-١٣ نوفمبر الجاري في تمام العاشرة صباحا.

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الدراسات العليا وموظفي المكتبات بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.