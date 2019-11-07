بكلمات مؤثرة هيدي كرم تودع هيثم أحمد زكي

أعربت الفنانة هيدي كرم، عن حزنها الشديد لوفاة صديقها الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث نشرت صورة له، وعلقت على الصورة قائلة :"‏ربنا يرحمك يا زميلي العزيز ... انت من أوائل الناس اللي اشتغلت معاها في فيلم البلاياتشو، كنا انا و انت سنه أولى تمثيل و لسه بنخبط، أنا عارفه إنك عشت حياة قاسية نفسياً و عارفه كمان إن ربنا رحمك برحمته الواسعة علشان يجمعك بالناس اللي بتحبهم و اتحرمت منهم، وداعاً هيثم احمد زكي ".





وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.



بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

