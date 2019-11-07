Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة حلوان تحقق المركز الثالث عالميا في هذا المجال

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
Advertisements
فريق جامعة حلوان
فريق جامعة حلوان
آية حمروشي
Advertisements
حقق طلاب فريق The Shild بكلية الهندسة حلوان بجامعة حلوان، المركز الثالث عالميا في مسابقة روبوت كاشف الألغام، ويعد ذلك مركزا متميزا فى هذا المجال، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة. 

جاء ذلك التقيم في المؤتمر الدولي IROS2019 المنعقد في مدينة ماكاو بالصين، كما فاز الفريق بجائزة أفضل تصميم ميكانيكي، وفاز الطالب محمد حازم بجائزة أفضل طالب وجائزة تصميم خرائط كشف الألغام deminer mapping.

هذا وتولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة العلمية والمشاركة الطلابية في مختلف دول العالم لاكساب الطلاب الخبرة المناسبة للمنافسة القوية والجادة في مجالات البحث والتصميم الذى يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

الجدير بالذكر أن الطلاب المشاركين في المسابقة من كلية الهندسة بحلوان هم: الطالب محمد حازم بالفرقة الثالثة قسم ميكانيكا، الطالب مصطفى أسامة بالفرقة الثالثة قسم اتصالات، الطالب مصطفى علي بالفرقة الثالثة قسم اتصالات، الطالب حاتم محمد بالفرقة الثالثة قسم اتصالات، الطالب محمد مجدي بالفرقة الثانية قسم ميكانيكا، الطالب يوسف أشرف بالفرقة الثالثة قسم ميكانيكا، الطالب أحمد علاء بالفرقة الرابعة قسم اتصالات، الطالبة آلاء أحمد بالفرقة الرابعة قسم اتصالات، الطالب محمود حسين بالفرقة الثالثة قسم ميكانيكا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسابقة روبوت جامعة حلوان أخبار جامعة حلوان

أخبار تهمك

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد آخر فيديو يجمع بين هيثم أحمد زكي ووالده قبل وفاته

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

إدارة برشلونة تستقر على المدرب الجديد للفريق

منذ ساعتين

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

3 نتائج إيجابية من مباحثات سد النهضة في واشنطن.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تكرم أساتذتها الحاصلين على جائزتها التقديرية

"بروبوت جديد".. هندسة الزقازيق تشارك في المسابقة الدولية لكاسحات الألغام والمتفجرات الأرضية (صور)

صدي - المملكة| بأيادٍ سعودية.. تصميم روبوت "هُمام" لكشف الألغام

المشرف على فريق هندسة القاهرة يكشف تفاصيل فوزه بالمركز الأول عالميًا في تصميم الطائرات

جامعة حلوان تنظم مسابقة للقرآن الكريم

"الفجر" ترصد أهم أحداث جامعة حلوان في أسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:26 ص

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

05:54 ص

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

02:24 ص

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

02:25 ص

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status