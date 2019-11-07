بكلمات مؤثرة لطيفة تودع هيثم أحمد زكي

أعربت الفنانة لطيفة، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث نشرت صورة مجمعة، الأولى ظهر فيها الفنان الراحل أحمد زكي، مع نجله الراحل هيثم، والثانية ظهرت فيها وهى برفقة الراحل هيثم أحمد زكي، وعلقت على الصورة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، هيثم أحمد زكي في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، واكرم نزله، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار".



وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.



بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

