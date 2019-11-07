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الأنبا عمانوئيل عياد يهنئ رئيس مدينة الغردقة بالمولد النبوي الشريف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
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الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل
ماريان عيد
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زار الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة الجديد، والدكتورة هدي المغربي، الرئيس الجديد لمدينة سفاجا، وذلك لتقديم التهنئة علي توليهما المنصب الجديد وأيضًا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

رافق الأنبا عمانوئيل في هذه الزيارة القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة القديس يوسف بالغردقة ووكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر.

وأعرب المسؤلان عن سعادتهما لهذه التهنئة، حيث تبادلا الحديث حول سبل التعاون المشترك والمجهودات المبذولة من أجل خدمة أبناء المنطقة، وكل الضيوف الوافدين من السياح، وأشادا بالجهد المبذول من قبل الكنيسة الكاثوليكية في خدمة المجتمع المصري.
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الكلمات المفتاحية

مولد النبوي الأنبا عمانوئيل الأقباط الكاثوليك

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