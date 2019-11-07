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سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
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أكدت الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس اليوم الخميس، من المتوقع أن يكون معتدل على شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلًا، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة علي مناطق من شمال البلاد

وأوضحت أنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوبا عند حلايب وشلاتين والرياح شمالية شرقية معتدلة.

وأشارت إلى أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط ستكون معتدلة، و من المتوقع أن يكون ارتفاع الموج في البحر المتوسط ما بين متر، ومتر ونصف، وفي البحر الأحمر يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

هذا، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد كالأتي:
القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 28

طنطا 19 27

دمنهور 17 27

الإسكندرية 17 26

بلطيم 18 26

مطروح 15 25

السلوم 17 28

سيوة 14 28

بورسعيد 23 26

دمياط 22 26

الزقازيق 18 28

الاسماعيلية 17 28

السويس 18 28

العريش 19 26

رفح 19 25

رأس سدر 18 27

نخل 10 25

نويبع 23 27

طابا 19 27

كاترين 10 23

الطور 20 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 19 30

الفيوم 17 29

بنى سويف 17 29

المنيا 15 30

أسيوط 16 31

سوهاج 15 31

قنا 15 31

الأقصر 17 31

أسوان 18 32

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 14 31

شلاتين 23 30

ابو رماد 23 29

حلايب 24 27

رأس حدربة 24 28
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