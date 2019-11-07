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كان أنسان جميل وطيب..حلا شيحة تنعي هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:15 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نعت الفنانة حلا شيحة الراحل هيثم أحمد زكي، نجل الفنان أحمد زكي، عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

ونشرت حلا صوره للفنان الراحل هيثم احمد زكي وكتبت تعليقا علي الصوره قائله:"لا حول و لا قوة الا بالله، انا لله و انا اليه راجعون خبر صادم فعلاً مش مصدقة ؟..كان إنسان جميل و طيب..البقاء لله ربنا يرحمه و يغفرله."



وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط مفاجئ في الدوره الدمويه لتوفي علي أثرها داخل منزله بمدينه الشيخ زايد.


بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
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الكلمات المفتاحية

هبوط في الدورة الدموية نجل الفنان أحمد زكي اليوم

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