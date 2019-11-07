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إيمان العاصي تنعي هيثم أحمد زكي.. كان نفسي تبقى أشاعة قدرك يا حبيبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:02 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نعت الفنانة الشابة إيمان العاصي زميلها الفنان الراحل هيثم زكي عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ونشرت صوره للراحل من اعلان قدمه سابقآ وأرفقت تعليقا علي صوره قائله: "إن لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يا هيثم في الجنه إنشاء الله ' هيثم أحمد زكي في ذمة الله' صدمة ووجع قلب كأن أحمد زكي مات تاني كان نفسي تبقي إشاعة بس قدرك يا حبيبي."


حاله من الحزن سيطرت على علي كل الأجواء ليست فقط علي الوسط الفني فقد صدم الخبر كل متابعيه ومحبيه ورحل عن عالمنا الفنان هيثم زكي في الساعات المبكرة من فجر اليوم عن عمر يناهز ال 35 عاما داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.


وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

موعد صلاه الجنازة

صلاه جنازه الراحل هيثم احمد زكي ستقام ظهرا من مسجد مصطفى محمود.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.
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