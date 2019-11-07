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فتاة العياط تكشف مفاجأة عن الشاب الذي استدرجها (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:41 ص
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فتاة العياط
فتاة العياط
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كشفت أميرة أحمد، المعروفة بـ"فتاة العياط"، أن الشاب الذي استدرجها يوم الحادث سبق له طلب يدها من والدها للزواج، ولكن والدها رفض، وطلب منها ألا تذهب للعمل مرة أخرى حتى لا تراه، حيث كان زميلًا لها في العمل.

وأوضحت، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، أن الشاب اتصل بها وطلب منها اللقاء في حديقة الحيوانات بالجيزة، ومكثوا هناك حوالي نصف ساعة، وبعدها استقلا "الأتوبيس"، ثم اختفى وحاولت فيما بعد الاتصال به، وكان هاتفه مغلقا، ثم فتح الهاتف فيما بعد واتصلت به ووجدت شخصا أخر زعم أنه عثر على الهاتف، وطلب منها المجئ لكي تأخذه، وحاول اغتصابها.

ولفتت إلى أنها كانت خائفة منه لأنها كانت في صحراء وبحوزته سكين، فخدعته وتظاهرت بأنها سوف تعطيه ما يريد بشرط أن يلقي السكين بعيدا، فتركها، وأمسكت هي السكين وضربته بها، مضيفة: "كنت خايفة وجسمي بيترعش".

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