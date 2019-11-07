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إدارة برشلونة تستقر على المدرب الجديد للفريق

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:28 ص
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بارتيمو رئيس برشلونة
بارتيمو رئيس برشلونة
حسام مجدي
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أصبح وضع إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني في خطر كبير خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب مختلفة.

إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة تفكر بشكل جدي في إقالة فالفيردي من مهمة تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج الواضحين في الفترة الأخيرة.

برشلونة يتعرض لنتيجة سيئة جديدة

يذكر أن نادي برشلونة كان قد تعادل أمس سلبيا مع نظيره نادي سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

المرشح الأقوى لتدريب برشلونة

وأكدت الصحيفة أن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا الحالي هو المرشح الأقوى لخلافة فالفيردي في تدريب نادي برشلونة خاصة وأنه يملك بند في عقده يسمح له بالرحيل إلى برشلونة إذا قدم له النادي عرض عقب عام 2021.

ترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا عقب مباراة أمس

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن الفريق في البطولة.

برشلونة يستعد لمواجهة ليفانتي

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سيلتا فيجو الإسباني يوم السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة 8 نقاط
2- بوروسيا دورتموند 7 نقاط
3- إنتر ميلان 4 نقاط
4- سلافيا براج نقطتين.

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