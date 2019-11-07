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وزير الإنتاج الحربي: لا نستطيع تحديد سعر السيارة الكهربائية لهذا السبب

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:24 ص
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وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي
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كشف الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن هناك محاولات إثارة الرأي العام، بشأن السيارة الكهربائية التي أنتجتها مصر.

وقال "العصار"، في تصريحات على هامش فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 12 بمشاركة 80 جهة مصرية وكويتية في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية"، نقلتها قناة المحور الفضائية، إن ما يتردد عن تحديد سعر للسيارة غير صحيح، حيث أنها مازالت في مرحلة التصنيع ولا نستطيع تحديد سعرها.

ولفت إلى أن هناك محاولات لإثارة الرأي العام، موضحا: "اللي قال على سعر معين عايز يرفع طموح المواطن وبعدين ينزله عشان الناس تحبط".

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