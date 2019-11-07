"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاته وتم أخطار نيابة الجيزة من قبل أجهزة الأمن وعلى الفور انتقلت إلى منزله وقامن قوات الأمن بكسر باب الشقة، وتم إخطار نيابة أكتوبر بتفاصيل الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة.









وقالت مصادر صحفية، أنه من خلال استجواب أفراد الأمن الخاص المكلف بتأمين الكومبوند، تبين أنّ الفنان هيثم خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه يعاني من "مغص"، وذهب إلى إحدى الصيدليات داخل الكومبوند، لشراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة.





وتابعت المصادر أنه لم يظهر طول اليوم، ولم يرد على هاتفه سواء اتصالات خالته أو خطيبته، ما دفعهما إلى التوجه إلى قسم الشرطة وقامتا بالإبلاغ عن تفاصيل الواقعة.









وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



ونشر الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح الكوميدي منذ قليل، منشور على صفحته الشخصية على موق التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق إيهاب فهمي قائلًا: "تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي البقاء لله"





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