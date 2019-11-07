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تعرف على أسماء 5 مصريين لقوا مصرعهم في حادث بالكويت

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:11 ص
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جانب من الحادث
جانب من الحادث
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نشرت وزارة القوى العاملة بيانا، كشفت فيه عن أسماء 5 مصريين لقوا مصرعهم في حادث مروري بجسر أبو حليفة بالأحمدي بدولة الكويت.

وأوضح البيان، أن الحادث أسفر عن وفاة 5 عمال مصريين هم: محمد أحمد بهجات أحمد، من أسيوط ، وجمال سليم عبيد رسلان، من قنا ، ومكرم عجايبي شحاته فرج، من القاهرة ، وأحمد عبد اللاه حسن عبد اللاه، من سوهاج، وحمادة عبد اللطيف شرقاوي عبد اللطيف سائق الميكروباص، من سوهاج.

وأشار البيان إلى أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة يتابع مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت الحادث والوقوف علي ملابساته، فضلا عن متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض ، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلًا عن متابعة مستحقاته المالية لدي الشركة التي يعملون بها.
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وفاة 5 مصريين حادث الكويت أخبار

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