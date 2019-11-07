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'كُتاب ونُقاد الفن' تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:04 ص
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الفنان الراحل هيثم أحمد زكي
الفنان الراحل هيثم أحمد زكي
ميسون أبو الحسن
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تنعي رابطة "كتاب ونقاد الفن" بنقابة الصحفيين، بخالص الحزن والأسى، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ ٣٥ عامًا، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

و قالت الرابطة في بيان لها: "سأل الله عز وجل له الرحمة، ولأهله وذويه وجمهوره ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 34 عامًا، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006، عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
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الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم زكي هبوط في الدورة الدموية نجل الفنان أحمد زكي كتاب ونقاد المهن التمثيلية الفجر

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