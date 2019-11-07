مجلس الأمن يرحب باتفاق الرياض.. ويوجه دعوة لليمنيين

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن ترحيبه بجهود الوساطة السعودية في التوصل لاتفاق الرياض حول اليمن، لافتا إلى أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن.





وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن مجلس الأمن دعا كل الأطراف للاستمرار في تطبيق اتفاق استكولهم بشكل أوسع.





الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، شهدت الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ينص على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.