عاجل.. نقل جثمان الفنان هيثم زكي إلى مشرحة زينهم

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النيابة العامة أمرت بنقل جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم لاستخراج تصاريح الدفن.





ونفى زكي، في تصريحات صحفية أن ما أثير عن تشريح الجثمان، وقال: "سيتم الاكتفاء بأخذ عينة فقط".





وأضاف زكي"، إن النيابة أكدت أن الوفاة طبيعة ولا وجود لأي شبهة جنائية.













يذكر أن النيابة العامة أجرت معاينة لجثمان الفنان الراحل للتأكد من احتمالية الشبهة الجنائية في الوفاة.





وكشف مصدر أمني أن المعاينة الأولية لمناظرة الجثمان أكدت عدم وجود إصابات ظاهرية بالجسد، مشيرةً إلى أن التقرير الطبي الأولي كشف أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.





وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.



