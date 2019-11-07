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تعرف على المادة 10.. الملجأ الأخير حال فشل مفاوضات سد النهضة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:37 ص
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سد النهضة
سد النهضة
نعيم يوسف
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أصدرت كل من مصر وأثيوبيا والسودان، بيانا مشتركًا من العاصمة الأمريكية واشنطن، في أعقاب المحادثات التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا خلاله التزامهم بالعمل على التواصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

ووضع وزراء الدول الثلاث إطارًا زمنيًا للمفاوضات، وحيث سيتم عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الموعد المحدد، يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

وتنص المادة 10 من إعلان المبادئ، على الأتي: "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة".
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