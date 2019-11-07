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أحمد زاهر ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:26 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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حالة من الحزن التام سيطرت على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وانهالت التعازي من نجوم الفن، ومنهم الفنان أحمد زاهر الذي نعى في وفاة هيثم أحمد زكي.

وكتب أحمد زاهر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" معبرًا عن حزنه وصدمته.

وقال: "إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل الي رحمه الله المغفور له بإذن الله الفنان هيثم احمد زكي بسبب هبوط حاد في الدوره الدمويه ربنا يرحمك يا هيثم ويغفرلك يا حبيبي أرجو قراءه الفاتحة والدعاء للمغفور له بإذن الله ( لا حول ولا قوه الا بالله مفيش حاجه مستاهله الإنسان بيروح في ثانيه) والله انا مش مصدق بس متعزش علي اللي خلقك ربنا يرحمك".



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.


جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.
أحمد زاهر ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
أحمد زاهر ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
أحمد زاهر ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
أحمد زاهر ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
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