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هيثم أحمد زكي يتصدر رقم واحد في تريند "تويتر"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:26 ص
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بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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ساد الحزن على الجماهير عندما علموا بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي ،وعبرو عن ذلك، من خلال نشر صوره والدعاء لله بالرحمة، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وتصدر هيثم أحمد زكي رقم واحد على تويتر .

توفى اليوم الفنان هيثم محمد زكي،الساعات المبكرة من فجر اليوم داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

كان أول عمل له في بداية المشوار الفني فيلم حليم ، حيث إستكمل بطولته بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي،وبعد ذلك قام ببطولة فيلم البلياتشو،ومن هنا ترك بصمة في قلوب الناس وعقولهم،وبعد ذلك قام بعمل فيلم كف القمر،ومن بعده فيلم نقطة دم، ثم سكر مر ، وأخيراً فيلم الكنز وقام بعمل جزء ثاني له بسبب نجاحه الأول.

وقام أيضاً بعمل العديد من المسلسلات وهم " الجماعة 2010 - ضيف شرف،دوران شبرا 2011،الصفعة 2012،إمبراطورية مين (مسلسل) 2014 - ضيف شرف،السبع وصايا 2014،استاذ و رئيس قسم 2015،مصاعب الغربة 2015،كلبش2-2018" .
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وفاة هيثم زكي وفاة هيثم هبوط في الدورة الدموية مرشحة زينهم تصدر هيثم أحمد زكي تريند توتير اليوم

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