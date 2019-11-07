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تعرف على موعد ومكان تشيع جنازة هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:11 ص
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بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشف الفنان عزوز عادل، عن موعد صلاة جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي،أنها غدًا الخميس ظهراً،من مسجد مصطفى محمود .

حيث نشر الفنان عزوز عادل صورة الراحل عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "صلاة جنازة هيثم أحمد زكي ظهراً من مسجد مصطفى محمود "الوفاة طبيعية هبوط حاد في الدورة الدموية" رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان " .


توفى اليوم الفنان هيثم محمد زكي،الساعات المبكرة من فجر اليوم داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

كان أول عمل له في بداية المشوار الفني فيلم حليم ، حيث إستكمل بطولته بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي،وبعد ذلك قام ببطولة فيلم البلياتشو،ومن هنا ترك بصمة في قلوب الناس وعقولهم،وبعد ذلك قام بعمل فيلم كف القمر،ومن بعده فيلم نقطة دم، ثم سكر مر ، وأخيراً فيلم الكنز وقام بعمل جزء ثاني له بسبب نجاحه الأول.

وقام أيضاً بعمل العديد من المسلسلات وهم " الجماعة 2010 - ضيف شرف،دوران شبرا 2011،الصفعة 2012،إمبراطورية مين (مسلسل) 2014 - ضيف شرف،السبع وصايا 2014،استاذ و رئيس قسم 2015،مصاعب الغربة 2015،كلبش2-2018" .
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الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم هيثم أحمد زكي هبوط في الدورة الدموية تصدر هيثم أحمد زكي اليوم

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