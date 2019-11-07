"كان بيرمي شنطته وبيقف يتصور معانا".. هكذا وصفت إحدى الجمهور هيثم احمد زكي!

حرصت احدي متابعي الفنان الراحل هيثم احمد زكي، علي كتابة موقف انساني حدث معها معه حيث كانت تعمل فترة بالغردقة وكان دائما يتواجد في هذا المكان وبالرغم من استياء مدير المكان من تواجد العاملين للتصوير معه الا انه كان يستقبل الجميع بصدر رحب.

وقالت "دانيالا": "كان بيرمي شنطته وبيقف يتصور معانا" مشيرة الي انه كان ينظر للمدير لع

دم تسببه في ضيق للعاملين بالمكان ويؤكد له انه سعيد بالتصوير معهم وليس مستاء وكان يحرص علي التصوير معهم جميعا دون الشعور بالضجر او الاستياء.



وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.