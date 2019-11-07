تعرف على أبرز أدوار الراحل هيثم أحمد زكي

شارك الفنان هيثم أحمد زكى بدوراً مهماً ومميزاً في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" مع النجم أمير كرارة، والشخصية تدعي "عاكف أبو العز الجبلاوى "، وهو إرهابي كبير يتعامل مع تنظيمات دولية من مختلف دول العالم، ويدخل في عداوة شديدة مع الضابط "سليم الأنصاري" ويجسد شخصيته أمير كرارة بعدما قام "سليم " بالقبص على والده "أبو العز الجبلاوى" بشكل مهين أمام الجميع من رجاله.





واحتار جمهور المسلسل مع أمر عاكف أبو العز طوال أحداث العمل، سواء فى طبيعة عمله وتصرفاته وأيضاً السر وراء عدم معرفة أحد به واختفائه فى ڤيلته، إضافة إلى حديثه الدائم بثقة كبيرة وقلبه الذى لا يعرف الخوف.



وعلى مدار 14 حلقة كاملة لم يتم الكشف عما يريد الجمهور معرفته عن شخصية عاكف أبو العز، خاصة تحدثه باللهجة الصعيدية رغم أن والده يتحدث بالهجة العرباوية.





وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ ساعات وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

