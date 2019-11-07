Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على أبرز أدوار الراحل هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:21 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مصطفى فكيه.
Advertisements
شارك الفنان هيثم أحمد زكى بدوراً مهماً ومميزاً في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" مع النجم أمير كرارة، والشخصية تدعي "عاكف أبو العز الجبلاوى "، وهو إرهابي كبير يتعامل مع تنظيمات دولية من مختلف دول العالم، ويدخل في عداوة شديدة مع الضابط "سليم الأنصاري" ويجسد شخصيته أمير كرارة بعدما قام "سليم " بالقبص على والده "أبو العز الجبلاوى" بشكل مهين أمام الجميع من رجاله.


واحتار جمهور المسلسل مع أمر عاكف أبو العز طوال أحداث العمل، سواء فى طبيعة عمله وتصرفاته وأيضاً السر وراء عدم معرفة أحد به واختفائه فى ڤيلته، إضافة إلى حديثه الدائم بثقة كبيرة وقلبه الذى لا يعرف الخوف.

وعلى مدار 14 حلقة كاملة لم يتم الكشف عما يريد الجمهور معرفته عن شخصية عاكف أبو العز، خاصة تحدثه باللهجة الصعيدية رغم أن والده يتحدث بالهجة العرباوية.


وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ ساعات وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هبوط في الدورة الدموية زفاة هيثم أحمد زكي الملة

أخبار تهمك

مصادر: الأجهزة الأمنية تخطر نيابة الجيزة لمعاينة جثمان نجل أحمد زكي

منذ أقل من ساعة

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 19 ساعة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 12 ساعة

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد اتلانتا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ يوم

شاهد آخر فيديو يجمع بين هيثم أحمد زكي ووالده قبل وفاته

منذ ساعتين

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

عاش يتيمًا ومات وحيدًا هكذا ودع الجمهور هيثم احمد زكي عن عمر يناهز 35

المطرب مصطفى شوقي ينعي الفنان هيثم أحمد زكي

ياسمين الخطيب تنعي هيثم أحمد زكي

شاهد آخر فيديو يجمع بين هيثم أحمد زكي ووالده قبل وفاته

"اللطيف الطيب في ذمة الله".. كندة علوش تنعي هيثم أحمد زكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 ص

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

02:13 ص

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

02:24 ص

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

11:49 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status