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اليوم.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "تنظيم داعش الصعيد"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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تصدر اليوم الخميس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في اعادة اجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم داعش الصعيد".

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها علي 67 متهمًا منهم 44 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم داعش الصعيد".

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 41 متهما اخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و6 متهمين حدث بالسجن لمدة 5 سنوات وقضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين مما نسب اليهم من تهم.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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محاكمات شكلية للإرهابيين محاكمات اليوم اليوم الجماعة الارهابية

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