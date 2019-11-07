بعد إصابة كوكا.. تعرف على المهاجم الأقرب لقيادة هجوم مصر أمام ليبيريا

أعلن نادي سبورتنج براجا البرتغالي والذى يلعب فيه الدولى المصري أحمد حسن كوكا لاعب خط الهجوم، عن إصابة اللاعب مما يجعله يحتاج لتدخل جراجي ستؤدي لغيابه عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة مما يؤكد غيابه عن المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة.





وكان حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر قد أعلن عن ضم كوكا للمعسكر الجاري في برج العرب بالأسكندرية والذى يستعد فيه الفراعنة لخوض اولى المباريات الرسمية تحت قيادة الجهاز الجديد أمام كينيا وجزر القمر منتصف شهر نوفمبر الجاري، ولكن بعد إصابة اللاعب أصبح كوكا خارج المنتخب، ليفقد الفراعنة المهاجم الأساسي خلال مباراتى التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





ويعد أحمد حسن كوكا هو المهاجم الأساسي للمنتخب خلال الفترة الحاليه، وكان أخر من شارك أساسيا تحت قيادة البدري في المباراة الوحيده التى خاضها أمام منتخب بوتسوانا، والتى انتهت بفوز مصر بهدف دون رد سجله حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي.





ويتواجد خلال المعسكر الجاري للمنتخب والذى يسعي فيه الجهاز الفنى تحت قيادة حسام البدري في رؤية العديد من اللاعبين، ثلاث مهاجمين بجانب كوكا وهم حسام حسن مهاجم سموحه وأحمد جمعه مهاجم النادى المصري ومروان حمدي مهاجم وادي دجلة الشاب والذي ينضم لأول مرة في صفوف الفراعنة.





ويعد اللاعب الأقرب لقيادة هجوم المنتخب خلال مواجهة منتخب مصر الودية لمنتخب ليبيريا اليوم هو حسام حسن مهاجم سموحه والذى شارك خلال اللقاء الماضي بديلا لكوكا خلال مجريات المباراة أمام بوتسوانا، مما يجعل فرصته الأقرب في بداية اللقاء.





ويسعي حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب الوطنى وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس، في رؤية كل اللاعبين الذى تم ضمهم للمعسكر من أجل الإستعداد جيدا لمواجهة كينيا وجزر القمر.





ويخوض منتخب مصر لقاء ليبيريا الودي اليوم دون لاعبي بيراميدز والذى قرر حسام البدري إستبعادهم بفرمان قوي وأيضا دون اللاعبين المحترفين الذى سينضموا يوم 11 نوفمبر قبل مباراة كينيا الرسميه بثلاث أيام.

مجموعة مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





يتواجد بجانب المنتخب المصري كل من توجو وكينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021، ويتأهل أول وثان كل مجموعه، وتبدأ مصر مشوارها بمواجهة منتخب كينيا يوم 14 نوفمبر 2019 علي ملعب برج العرب بالأسكندرية ثم مواجهة منتخب جزر القمر يوم 18 نوفمبر خارج الأرض، ثم مواجهة توجو عام 2020.



