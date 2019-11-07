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نجم أرب أيدول ينعي هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:12 ص
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بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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نعي الفنان أحمد جمال ،الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، وكتب:"خبر يوجع القلب ...وفاة هيثم أحمد ذكي ..رينا يرحمه ويغفرله إدعوله كتير " .

توفى اليوم الفنان هيثم محمد زكي،منذ قليل داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

كان أول عمل له في بداية المشوار الفني فيلم حليم ، حيث إستكمل بطولته بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي،وبعد ذلك قام ببطولة فيلم البلياتشو،ومن هنا ترك بصمة في قلوب الناس وعقولهم،وبعد ذلك قام بعمل فيلم كف القمر،ومن بعده فيلم نقطة دم، ثم سكر مر ، وأخيراً فيلم الكنز وقام بعمل جزء ثاني له بسبب نجاحه الأول.

وقام أيضاً بعمل العديد من المسلسلات وهم " الجماعة 2010 - ضيف شرف،دوران شبرا 2011،الصفعة 2012،إمبراطورية مين (مسلسل) 2014 - ضيف شرف،السبع وصايا 2014،استاذ و رئيس قسم 2015،مصاعب الغربة 2015،كلبش2-2018" .
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الكلمات المفتاحية

هبوط في الدورة الدموية اليوم

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