Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيثم أحمد زكي "أنا بخاف من المقارنة بيني وبين والدي"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:11 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مصطفى فكيه.
Advertisements
هيثم أحمد زكى في لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي:"في ناس كتير بتقلد والدى وكلهم زمايلى، بس أنا بخاف من المقارنه بينى وبينه".

قلد "هيثم" والده فى فيلم "أيام السادات" حيث قال :" خناقة بسيطة في الزاوية الحمرا، غسيل مواطن نقط على غسيل المواطن اللى تحتيه، وإظهار أنها كانت مايه مش ولابد، كل دا عشان تقول فى مصر فتنه طائفية".

وفى فيلم "ناصر 56"قائلا:" قرار رئيس الجمهورية بتأمين الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية".

وعلق العديد من الجمهور على البرنامج وأبرز التعليقات"مش محتاج تقلد أبوك إنت أصلا شبهه، اللى خلف مماتش، ربنا يرحمه".


وعلق آخر:" بصراحة قلد صوت والده بالظبط " .



وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

أهم أعماله


من أهم أعماله في عالم السينما و التلفزيون: "حليم"، "البلياتشو"، "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "دوران شبرا"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "استاذ و رئيس قسم"، "كلبش 2"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم زكي وفاة نجل أحمد زكي هبوط في الدورة الدموية البح

أخبار تهمك

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد اتلانتا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد آخر فيديو يجمع بين هيثم أحمد زكي ووالده قبل وفاته

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

مصادر: الأجهزة الأمنية تخطر نيابة الجيزة لمعاينة جثمان نجل أحمد زكي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ يوم

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 19 ساعة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

"كنت أطيب وأجدع الناس" ..أحمد السقا ينعي هيثم أحمد زكي

المطرب مصطفى شوقي ينعي الفنان هيثم أحمد زكي

ياسمين الخطيب تنعي هيثم أحمد زكي

"الفجر الفني" يبرز لكم أهم أعمال الراحل هيثم أحمد زكي

شاهد آخر فيديو يجمع بين هيثم أحمد زكي ووالده قبل وفاته

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 ص

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

02:13 ص

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

02:24 ص

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

11:49 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status