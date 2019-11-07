هيثم أحمد زكي "أنا بخاف من المقارنة بيني وبين والدي"

هيثم أحمد زكى في لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي:"في ناس كتير بتقلد والدى وكلهم زمايلى، بس أنا بخاف من المقارنه بينى وبينه".



قلد "هيثم" والده فى فيلم "أيام السادات" حيث قال :" خناقة بسيطة في الزاوية الحمرا، غسيل مواطن نقط على غسيل المواطن اللى تحتيه، وإظهار أنها كانت مايه مش ولابد، كل دا عشان تقول فى مصر فتنه طائفية".



وفى فيلم "ناصر 56"قائلا:" قرار رئيس الجمهورية بتأمين الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية".



وعلق العديد من الجمهور على البرنامج وأبرز التعليقات"مش محتاج تقلد أبوك إنت أصلا شبهه، اللى خلف مماتش، ربنا يرحمه".





وعلق آخر:" بصراحة قلد صوت والده بالظبط " .







وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



أهم أعماله





من أهم أعماله في عالم السينما و التلفزيون: "حليم"، "البلياتشو"، "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "دوران شبرا"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "استاذ و رئيس قسم"، "كلبش 2"

