بعد وفاته.. هكذا ظهر هيثم أحمد زكي مع والده في الطفولة

يعيش الوسط الفني حالة من الحزن والصدامه بعد الإعلان عن وفاة الفنان الشاب هيثم احمد ذكي، أثر هبوط حاد في الدوره الدمويه عن عمر يناهز ال35.







بعد وفاته صورة قديمة ل هيثم أحمد زكي مع والده







وانتشر بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، صورة له مع والده الفنان الراحل أحمد زكي، وفي طفولته حيث كان يبلغ من العمر 10 سنوات، وظهر في الصورة وهو بجانب والده من داخل المنزل.







وفاة هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز ال35





وحرص العديد من النجوم على تقديم واجب النعي إلي الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، على رأسهم الفنان شريف منير، أحمد السقا، إيمان العاصي، إسعاد يونس،وغيرها من الفنانين.









حتى الأن لم يتم الكشف عن موعد صلاة الجنازة عل الفنان هيثم أحمد زكى، حيث انه توفي منذ ساعات داخل منزله بالشيخ زايد.







‬ وفاة الفنان هيثم أحمد زكي





وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى.