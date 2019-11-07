بالفيديو.. هيثم زكي يتحدث قبل وفاتة عن خوفه من الوحدة

الوحدة شبح ظل يطارد الفنان هيثم احمد زكي، بعد فقد والديه حيث عاش يتيما منذ الصغر وتحدث عن خوفه من الوحدة حتي توفي منذ قليل وحيدا في فيلته بالشيخ زايد.





وقال هيثم في أحد حواراته التلفزيونية السابقة إنه بعد وفاة والده عانى من الوحدة كثيرا، خاصة أنه ظل يعيش في منزل العائلة، لافتا إلى أنه عاش نفس ما عاشه والده من الوحدة.



