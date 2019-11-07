بالفيديو.. هيثم زكي يتحدث قبل وفاتة عن خوفه من الوحدة
الوحدة شبح ظل يطارد الفنان هيثم احمد زكي، بعد فقد والديه حيث عاش يتيما منذ الصغر وتحدث عن خوفه من الوحدة حتي توفي منذ قليل وحيدا في فيلته بالشيخ زايد.
وقال هيثم في أحد حواراته التلفزيونية السابقة إنه بعد وفاة والده عانى من الوحدة كثيرا، خاصة أنه ظل يعيش في منزل العائلة، لافتا إلى أنه عاش نفس ما عاشه والده من الوحدة.
وأشار إلى أن المصريين كانوا يتعاملون معه بحب قبل أن يتعرفوا عليه شخصيا ويعرفوا أنه ابن الراحل أحمد زكي.
وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.