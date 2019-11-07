باحث: بوريس جونسون أكثر رؤساء الوزراء البريطانيين كذبا

قال بهاء محمود، الباحث في الشئون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات، إن استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مجرد استقالة روتينية، لأنه مطلوب منه دستوريا الاستقالة وحل البرلمان، وهذا إجراء دستوري.





ولفت "محمود"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أنه أكثر رؤساء الوزراء البريطانيين كذبا، وأدعى أن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه استرليني أسبوعيا لأوروبا، وهو قام بالكذب على البريطانيين في العديد من الملفات.





وشدد على أن هذه الانتخابات هي معيار الحسم لـ"البريكست"، وسيتم حل البرلمان لأنه لم يصل لحل مشكلة "البريكست"، والأحزاب البريطانية منقسمة على نفسها، وكان لابد من حل البرلمان على أمل انتخاب حزب ينقذ بريطانيا من هذه المعضلة.



