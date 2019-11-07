"كابوريا 2" رحل مع رحيل "البلياتشو".. محاولات إعادة الامبراطور تغلق الستار!

كان قد أعلن الفنان الراحل هيثم شاكر، انه سيقوم التحضيرات الجزء الثاني من فيلم "كابوريا٢" والذي قام ببطولة الجزء الأول والده الفنان الراحل احمد زكي وبوفاته تنتهي محاولات التذكر بالامبراطور "احمد زكي" حيث يرحل هيثم والذي كان يتم وصفه بالبلايتشو ليلحق بالامبراطور في العالم الاخر.





يذكر أن فيلم "كابوريا 2" من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.



