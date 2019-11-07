"كابوريا 2" رحل مع رحيل "البلياتشو".. محاولات إعادة الامبراطور تغلق الستار!
كان قد أعلن الفنان الراحل هيثم شاكر، انه سيقوم التحضيرات الجزء الثاني من فيلم "كابوريا٢" والذي قام ببطولة الجزء الأول والده الفنان الراحل احمد زكي وبوفاته تنتهي محاولات التذكر بالامبراطور "احمد زكي" حيث يرحل هيثم والذي كان يتم وصفه بالبلايتشو ليلحق بالامبراطور في العالم الاخر.
يذكر أن فيلم "كابوريا 2" من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.