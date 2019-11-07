"قلبي وجعني قوي"... حسني شتا يودع هيثم أحمد زكي

أعرب الفنان حسني شتا، عن حزنه الشديد بوفاة الفنان الشاب أحمد زكي، عن عمر يناهز 35 عام، وذلك بسبب هبوط حاد في الدوره الدمويه.





حسني شتا يودع هيثم أحمد زكي





ونشر حسني صورة لـ"هيثم أحمد زكي"، عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









وعلق حسني شتا قائلاً "‫قلب وجعني قوي بجد لاحول ولاقوه الابالله ان لله وان اليه راجعون وفاه الفنان الشاب هيثم احمد ذكي ..أدعوله بالرحمه". ‬







وفاة هيثم أحمد زكى



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى.