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ملخص وأهداف مباراة الريال ضد غلطة سراي 6 0 في دوري الأبطال (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسن شحاتة
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الريال ضد غلطة سراي، عندما اكستح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره غلطة سراي التركي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ملخص وأهداف مباراة الريال ضد غلطة سراي
ملخص وأهداف مباراة الريال ضد غلطة سراي، حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من مصالحة جماهيره بعد التعثر الأخير في بطولة الدوري بتحقيق فوزًا ساحقًا على نظيره غلطة سراي التركي بنتيجة 4-0، بعدما قص رودريجو سيلفا شريط أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة لصالح الميرنجي، من خلال استغلاله الأمثل لعرضية البرازيلي مارسيلو المتقنة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقوم بترويضها، وإسكانها شباك الضيوف بنجاح.

وضاعف اللاعب ذاته النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة من أحداث المباراة، بعد عرضية أخرى من النجم البرازيلي، ليسددها برأسية قوية سكنت شباك الفريق التركي، وأحرز ريال مدريد هدف التقدم الثالث عن طريق ركلة جزاء، تصدى لتنفيذها سيرجو راموس في الدقيقة 14 من زمن المباراة، قبل أن يضيف المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما الهدف الرابع للأبيض الملكي في نهاية الشوط الأول.

وواصل نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ضغطه المتواصل على الفريق التركي الذي بدى مستسلمًا تمامًا لقوة عناصر الفريق المدريدي، ليضيف الملكي الهدف الخامس عبر مهاجمه كريم بنزيما في الدقيقة 81 من زمن المباراة، ليختتم النجم الصاعد رودريجو سداسية أصحاب الأرض بهدف في الدقائق الأخيرة يرفع به رصيده إلى 3 أهداف في اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 6-0.

ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الرابعة
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الإنفراد بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد التغلب على غلطة سراي، بينما تمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الحفاظ على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بعد الفوز على نظيره كلوب بروج البلجيكي الذي تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث، وجاء غلطة سراي في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
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