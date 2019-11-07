ملخص وأهداف مباراة الريال ضد غلطة سراي 6 0 في دوري الأبطال (فيديو)



ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الرابعة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الإنفراد بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد التغلب على غلطة سراي، بينما تمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الحفاظ على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بعد الفوز على نظيره كلوب بروج البلجيكي الذي تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث، وجاء غلطة سراي في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وواصل نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ضغطه المتواصل على الفريق التركي الذي بدى مستسلمًا تمامًا لقوة عناصر الفريق المدريدي، ليضيف الملكي الهدف الخامس عبر مهاجمه كريم بنزيما في الدقيقة 81 من زمن المباراة، ليختتم النجم الصاعد رودريجو سداسية أصحاب الأرض بهدف في الدقائق الأخيرة يرفع به رصيده إلى 3 أهداف في اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 6-0.