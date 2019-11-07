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شاهد آخر فيديو يجمع بين هيثم أحمد زكي ووالده قبل وفاته

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:17 ص
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بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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نُشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يجمع بين الفنان هيثم أحمد زكي وأبيه، وهذا الفيديو إحدى إعلانات رمضان، التي جمعت بينهم عن طريق التكنوجيا وهم يرقصوا بجانب بعضهم، على صوت حسين الجاسمي، وعلق الجمهور على الفيدو قائلاً: "وكأن أحمد زكي مات تاني ، الله يرحمك" .

توفى اليوم الفنان هيثم محمد زكي،منذ قليل داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

كان أول عمل له في بداية المشوار الفني فيلم حليم ، حيث إستكمل بطولته بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي،وبعد ذلك قام ببطولة فيلم البلياتشو،ومن هنا ترك بصمة في قلوب الناس وعقولهم،وبعد ذلك قام بعمل فيلم كف القمر،ومن بعده فيلم نقطة دم، ثم سكر مر ، وأخيراً فيلم الكنز وقام بعمل جزء ثاني له بسبب نجاحه الأول.

وقام أيضاً بعمل العديد من المسلسلات وهم " الجماعة 2010 - ضيف شرف،دوران شبرا 2011،الصفعة 2012،إمبراطورية مين (مسلسل) 2014 - ضيف شرف،السبع وصايا 2014،استاذ و رئيس قسم 2015،مصاعب الغربة 2015،كلبش2-2018" .
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