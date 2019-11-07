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فيديو.. الزمالك يتعاقد مع شركة عالمية للتحليل الفني والبدني

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:07 ص
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الزمالك
الزمالك
محمد داود الشناوي
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أعلن نادي الزمالك عن إتمام تعاقدة مع شركة كتابولت العالمية – Catapult علي تزويد النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين حيث تزود الشركة الزمالك بأحدث أربعه أنظمة لديها وهم:-


النظام الأول
هو (S7) وهو أحدث جيل من أجهزة الشركة المختصة في تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان ليصبح الزمالك أول نادي خارج أوروبا يمتلك هذا النظام.


النظام الثاني
هو (G7) وهو أحدث جيل من أجهزة الشركة المختصة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي ليصبح الزمالك أول نادي في العالم يمتلك هذا النظام.


ويوضح الفيديو التالي استخدام حراس مرمي نادي بورنموث الأنجليزي لأجهزة G5 وهو جيل قديم عن ما تعاقد عليه الزمالك.


النظام الثالث
وهو (Vision) وهو برنامج تحليل الفيديو المختص في تحليل أداءات اللاعبين بدنيًا عن طريق الفيديوهات أثناء المباراة لتكون متاحه أمام جهاز الزمالك لأستغلالها بالشكل الأمثل، ليصبح الزمالك رابع نادي في العالم يستخدم الثلاث منظومات معًا بعد أندية ريال مدريد وتشيلسي والبايرن ميونخ.


وتوضح الفيديوهات طريقة عمل نظام Vision


النظام الرابع
وهو (AMS) وهو أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين حيث يختص بتوفير نظام منفصل يسهل متابعة ورصد كل ما يخص إدارة شئون اللاعبين.


ويوضح الفيديو طريقة عمل نظام AMS



شركة كاتبولت عملت من قبل داخل مصر مع المنتخب الوطني وأندية مثل بيراميدز ومصر المقاصة لكن بأجيال من التكنولوجيا أقدم مما نجحت إدارة الكرة في نادي الزمالك في إلتعاقد عليه مع الشركة التي تملك أكثر من 2970 عميل من الأندية في مختلف دول العالم وأكثر من 150 أتحاد ومختصة في أكثر من 40 رياضة وبذلك بفضل استغلال اسم الزمالك بشكل مثالي كأحد أكبر الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط ليكون المنصة التي تُعرض من خلاله هذه الأنظمة الجديدة خارج أوروبا.



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الكلمات المفتاحية

ميتشو مرتضى منصور الزمالك التحليل الفني

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