علي الطيب عن وفاة هيثم احمد زكي: "متعزش على اللي خلقك"

اعرب الفنان علي الطيب، عن حزنه بعد وفاة الفنان هيثم احمد زكي، وطلب الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأشاد بشخصيته وطيبته.





وكتب علي، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن لله و إن إليه راجعون..هيثم أحمد زكي في ذمة الله.. ربنا يرحمك و يغفرلك و يجعل مثواك الجنة.



مع السلامة يا هيثم يا جميل يا طيب متعزش على اللي خلقك..والله قلبي وجعني عليك في الجنة إن شاء الله..

ادعوله و اقروا الفاتحة على روحه الطيبة".



