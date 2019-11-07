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علي الطيب عن وفاة هيثم احمد زكي: "متعزش على اللي خلقك"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:11 ص
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هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
يارا أحمد
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اعرب الفنان علي الطيب، عن حزنه بعد وفاة الفنان هيثم احمد زكي، وطلب الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأشاد بشخصيته وطيبته.


وكتب علي، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن لله و إن إليه راجعون..هيثم أحمد زكي في ذمة الله.. ربنا يرحمك و يغفرلك و يجعل مثواك الجنة.


مع السلامة يا هيثم يا جميل يا طيب متعزش على اللي خلقك..والله قلبي وجعني عليك في الجنة إن شاء الله..
ادعوله و اقروا الفاتحة على روحه الطيبة".


وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.


وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.


وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.

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وفاة هيثم أحمد زكي هيثم أحمد زكي

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