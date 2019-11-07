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"الفجر الفني" يبرز لكم أهم أعمال الراحل هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:10 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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توفى الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.

ويعرض لكم "الفجر الفني" في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة الفنان هيثم أحمد زكي.

 اكتشفه والده الإمبراطور أحمد زكي، عندما علم بحبه للتمثيل وموهبته فشجعه على الخوض في هذا المجال مما دفعه إلى الدراسة في المعهد العالي للسينما.

أهم أعماله

من أهم أعماله في عالم السينما و التلفزيون: "حليم"، "البلياتشو"، "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "دوران شبرا"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "استاذ و رئيس قسم"، "كلبش 2".

خطوبة هيثم أحمد زكي

تم خطوبة النجم هيثم أحمد زكي، علي السيدة إنجي سلامة، و هي إحدى مشاهير السوشيال ميديا، والمتخصصة في المعالجة بالطاقة.

حصل الفنان أحمد زكي علي عدد من الجوائز، و ذلك عن مسلسله "دوران شبرا".



وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.




وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
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