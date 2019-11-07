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صورة نادرة لهيثم احمد زكي مع والدته هالة فؤاد!

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة نادرة للفنان الراحل هيثم احمد زكي مع والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد وكان في مرحلة الطفولة حيث توفت والدته عن عمر يناهز ٣٥ عاما.


وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.


وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.


وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.

صورة نادرة لهيثم احمد زكي مع والدته هالة فؤاد!
صورة نادرة لهيثم احمد زكي مع والدته هالة فؤاد!
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