صورة نادرة لهيثم احمد زكي مع والدته هالة فؤاد!

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة نادرة للفنان الراحل هيثم احمد زكي مع والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد وكان في مرحلة الطفولة حيث توفت والدته عن عمر يناهز ٣٥ عاما.





وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.



