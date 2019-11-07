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ياسمين الخطيب تنعي هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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يشهد الوسط الفني حالة من الحزن ، بعد إعلان خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، منذ ساعات وذلك بسب هبوط حاد في الدوره الدموية.


ياسمين الخطيب تنعي هيثم أحمد زكي

ونشرت ياسمين الخطيب تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة : "وفاة النجم الشاب #هيثم_أحمد_زكي صدمة موجعة لجمهوره وجمهور والده أيضًا.. كأنما مات أحمد زكي ثانية!

وفاة هيثم أحمد زكي

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى.
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الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم زكي هيثم زكي هبوط حاد في الدورة الدموية

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