هكذا نعت إنجي خطاب وفاة هيثم احمد زكي بكلمات مؤثرة!

قامت الفنانة انجي خطاب، بتقديم النعي بعد وفاة الفنان هيثم احمد زكي وحرصت علي الدعاء له بالرحمة وخاصة بعد عملها معه في مسلسل "كلبش".





وكتبت انجي، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " لا اله الا الله مش مصدقه مع السلامه يا هيثم مع السلامه يا حبيبي يا طيب يا محترم ربنا يرحمك يا حبيبي ويعوضك في الجنه اللي اتحرمت منه في الدنيا هتوحشنا يا هيثم مع السلامه يا عاكف يا جبلاوي



هيثم احمد زكي في ذمه الله ادعولو بالرحمه أن لفراقك لمحزونون الدنيا دي ولا تسوي ف ثانيه هنمشي ونسيبها كلنا هتوحشنا يا هيثم" .





وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.





وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.





وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.