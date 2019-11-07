عاش يتيمًا ومات وحيدًا هكذا ودع الجمهور هيثم احمد زكي عن عمر يناهز 35

حالة من الحزن تسود مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر وفاة الفنان هيثم احمد زكي حيث توفي منذ قليل عن عمر يناهز 35 عاما.





وعلق البعض أنه عاش وحيدا بعد وفاة والده في عمل ٥٥عاما وهو عمره ٢١ عاما وكانت قد توفت والدته بعد عدة سنوات من ولادته وتوفت عن عمر يناهز ٣٥ عاما أيضا وعلقوا انه عاش يتيما ومات وحيدا.





وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.





وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.





وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.