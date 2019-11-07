Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاش يتيمًا ومات وحيدًا هكذا ودع الجمهور هيثم احمد زكي عن عمر يناهز 35

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:42 ص
Advertisements
أحمد زكي زهيثم أحمد زكي
أحمد زكي زهيثم أحمد زكي
Advertisements

حالة من الحزن تسود مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر وفاة الفنان هيثم احمد زكي حيث توفي منذ قليل عن عمر يناهز 35 عاما.


وعلق البعض أنه عاش وحيدا بعد وفاة والده في عمل ٥٥عاما وهو عمره ٢١ عاما وكانت قد توفت والدته بعد عدة سنوات من ولادته وتوفت عن عمر يناهز ٣٥ عاما أيضا وعلقوا انه عاش يتيما ومات وحيدا.


وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.


وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.


وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم أحمد زكي وفاة نجل أحمد زكي هيثم أحمد زكي أحمد زكي

أخبار تهمك

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ ساعة و 28 دقيقة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر: حسم صفقة من العيار الثقيل.. ومعلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد اتلانتا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY هدف هازارد LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 18 ساعة

"ودن من طين".. "الصحة" تفشل في اختبارات الحالات الإنسانية ومطالب بتغيير المتحدث

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ميرهان حسين بطلة مسلسل محمد رجب الجديد

تصوير يوم في "علامة استفهام" واستئناف المسلسل.. السبت المقبل

تفاصيل شخصية إدوارد في مسلسل "علامة استفهام"

شاهد.. الأفيش الثاني لمسلسل "علامة استفهام"

محاولة خنق هيثم أحمد زكي من محمد رجب.. تعرف علي التفاصيل!

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 ص

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

02:13 ص

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

11:49 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

02:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status