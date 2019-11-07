أحمد جمال سعيد ينعي وفاة هيثم احمد زكي بهذه الكلمات!

حرص الفنان أحمد جمال سعيد، حفيد الفنان فريد شوقي علي تقديم نعي لوفاة الفنان هيثم احمد زكي، وطلب الدعاء له بالرحمة من جمهوره.

وكتب احمد، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء والدوام لله ..توفي الي رحمة الله هيثم احمد ذكي ..ربنا يرحمك و يغفرلك يارب" .

يذكر ان اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون وتم عرضه موسم رمضان الماضي.