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عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:24 ص
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فريق الأهلي
فريق الأهلي
السيد علي
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كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن إسم المهاجم المرتقب للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن ينضم في إنتقالات يناير المقبلة، أو على لأكثر تقدير في الميركاتو الصيفي المقبل. 

وقال عبد الهادي خلال تقديم برنامجه عبر شاشة mbc مصر: أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، أنه يتواصل في الفترة الحالية مع مسؤولي الأندية في الإمارات نظراً للعلاقات الجيدة التي يمتلكها "صالح" بحكم خبرته وعمله في الإمارات في الفترات السابقة.

وتابع مهيب:" أن محسن صالح لديه قائمة تضم  ثلالث مهاجمين وهم الأقرب في الفترة الحالية للإنضمام إلي القلعة الحمراء، في يناير أو الصيف على أقصي تقدير".

وواصل عبد الهادي حديثه :" أن أول إسم هو اللاعب ريان ميندز وهو مهاجم فريق كاب فيردي سابقاً ونادي الشارقة في الوقت الحالي متصدر الدوري الإماراتي.

وأكمل مهيب:" ان اللاعب الثاني في قائمة صالح هو اللاعب أبو بكر ستيف تراولي وهو لاعب المنتخب الجامبي ومهاجم فريق عجمان الإماراتي.

وأردف مهيب حديثه:" أن رئيس لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، يترقب اللاعب "مالابا" مهاجم المنتخب التوجولي، مؤكداً أن الثلاث مهاجمين من الطراز الأول، ومن المتوقع أن يقدموا مستوي رائع مع المارد الأحمر، حيث أنهم يظهروا بمستوي رفيع رفقة أنديتهم بالدوري الإماراتي لكرة القدم".

وإختتم عبد الهادي تصريحاته :" أن اللاعب لابا كودجو مازال الأهلي يراقبه وقد ينضم له في أي وقت هو الأخر، رغم إنضمامه لنادي العين، مشيراًُ إلي أن اللاعب يقدم نفس أداء وشكل قائد المنتخب الغاني أسامواه جيان".  
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الكلمات المفتاحية

لجنة التخطيط بالنادي الاهلى فريق الأهلي الملة البح الأهلي

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