Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements
توفى منذ قليل الفنان هيثم أحمد زكى داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.


ونشر الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح الكوميدي منذ قليل، منشور على صفحته الشخصية على موق التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق إيهاب فهمي قائلًا: "تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي البقاء لله".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم أحمد زكي زفاة الفنان هيثم أحمد زكي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY هدف هازارد LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد اتلانتا

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر: حسم صفقة من العيار الثقيل.. ومعلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 18 ساعة

"ودن من طين".. "الصحة" تفشل في اختبارات الحالات الإنسانية ومطالب بتغيير المتحدث

منذ حوالي 3 ساعات

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تعرف على وصية الفنان محمد شرف قبل رحيله (فيديو)

"أشرف زكي وأحمد أدم" أبرز الفنانين الحاضرين في عزاء محمد شرف بالإسكندرية (فيديو وصور)

عاجل.. وفاة الفنان الكبير طلعت زكريا بعد صراع مع المرض

شاهد بالفيديو.. لحظة دفن جثمان الراحل طلعت زكريا

ابنة طلعت زكريا تستعيد ذكريات طفولتها مع والدها

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 ص

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

02:13 ص

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

11:49 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

02:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status