ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

توفى منذ قليل الفنان هيثم أحمد زكى داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.





وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.







ونشر الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح الكوميدي منذ قليل، منشور على صفحته الشخصية على موق التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق إيهاب فهمي قائلًا: "تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي البقاء لله".





