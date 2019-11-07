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تعرف على الفئة المستفيدة من دعم صندوق "عطاء"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:25 ص
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صندوق عطاء
صندوق عطاء
نعيم يوسف
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قال عماد راغب، رئيس صندوق الأستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، إنه لا يوجد أحد يساعد الفئات المختلفة لذوي الإعاقة، والصندوق مخصص لذوي الإعاقة فقط.

وأضاف "راغب" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بادر بدعم الصندوق بـ80 مليون جنيها، ووزارة الأوقاف دعمته بـ20 مليون، وقناة السويس بـ5 مليون، وتم إسناد تأسيس الصندوق إلى بنك ناصر، وهو صندوق استثماري خاص وليس حكوميا، والدولة دورها أن تتابع.

ولفت إلى أنه يتم تجميع المعلومات عن فئات ذوي الإعاقة، وهناك ذوي إعاقة معروفين لدى الجمعيات الأهلية، ولكن الهدف أيضلا الوصول إلى ذوي الإعاقة الموجودين في المنازل وغير مقيدين مع الجمعيات الأهلية.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن صندوق عطاء السيسي الأهلي

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