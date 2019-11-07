أول تعليق من زيدان عقب الفوز الضخم على جلطة سراي

علق الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على فوز فريقه اليوم الأربعاء 6 نوفمبر على نادي جلطة سراي التركي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات زيدان عقب مواجهة جلطة سراي

وقال زيدان في تصريحات صحيفة عقب مباراة اليوم: "انا سعيد بتسجيل 6 اهداف والخروج بشباك نظيفة، ستة أهداف ، الدفاع و شباك نظيفة واحترام الخصم حتى النهاية. نحن لا نسترخي ، نضغط دائمًا. أنا سعيد".





وأضاف: "التشكيلة هذه المفضلة لي ؟ نعم لكن انا امتلك الجميع هنا وربما تُلعب المباراة القادمة بأسماء مُختلفه".





وتابع: "بنزيما تفوق على دي ستيفانو ؟ أرقامه تتحدث عنه. لقد قلت ذلك منذ فترة طويلة. من يحب كرة القدم يعرف جودة كريم. إنه لاعب مهم للفريق. وهو في حالة جيدة. في النهاية ان تتخطى أسطورة مثل دي ستيفانو. هذا شيء مدهش ، نحن نستمتع به ونستفيد منه ".





وواصل: "بالنسبة لنا نحن الذين نحب كرة القدم ، نعرف جودة بنزيما ؛ لم يتغير لأنه بدون كريستيانو فقط، لقد تغير لأنه لاعب وشخص أكثر نضجا".





وأكمل زيدان: "أعرف الجودة التي يمتلكها رودريغو ، لم اتفاجأ أبداً، أنه في البداية فقط يجد أن نتماشى معه خطوة بخطوة وما يعجبني فيه أنه ذكي ويتعلم سريعا".





وأنهى زيدان حديثه قائلا: "تخطينا دور المجموعات ؟ لا ، أعتقد أنه لا يوجد أي ارتياح تام. في تركيا لم نتمكن من تسجيل العديد من الأهداف واليوم سجلنا. في ثلاثة أيام يمكننا أن نخسر وكل شيء سيكون سيئًا. ما يتعين علينا فعله هو الاستمتاع الان ومن الغد نبدأ التفكير في المباراة التالية ".





نتيجة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي

وتمكن نادي ريال مدريد من الفوز على نظيره نادي جلطة سراي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ترتيب ريال مدريد في مجموعته بدوري أبطال أوروبا

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا.